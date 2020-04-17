Спалах коронавірусу у райцентрі на Тернопільщині – 26 хворих

У райцентрі Шумськ на Тернопільщині виявлено 26 хворих на COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Шумської райдержадміністрації Віталій Кудлак.

«Маю невтішну новину. У Шумську виявлено 26 хворих на коронавірус. Відбулося екстрене засідання оперативного штабу. Зараз проводяться повторні аналізи, які будуть доставлені в обласний лабораторний центр. Почали з’ясовувати усіх контактних осіб. Поки що хворі перебувають на самоізоляції вдома», - сказав Кудлак.

За останніми даними Тернопільського штабу для боротьби із коронавірусом, на ранок 17 квітня в області підтверджено 353 випадки захворювань на COVID-19, п’ять летальних випадків.

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Як повідомляло агентство, у Тернопільській області найбільше захворілих на коронавірус у Монастириському районі – 160 осіб, з яких двоє померли.

Фото: juramax.com