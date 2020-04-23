Карантин працює, але цю війну ми ще не виграли - Степанов

Карантинні заходи, впроваджені в Україні з 12 березня, дали свій результат, але Україні й надалі потрібно продовжувати цю тактику.

Про це в інтерв'ю Українській правді сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми бачимо, що сьогодні є поширення коронавірусної хвороби, але розповсюдження цієї хвороби контрольоване. Наші карантинні заходи, які вже місяць тривають в Україні, дійсно дали свій результат. Коли ми кажемо про контрольовану ситуацію, ми дивимося на здатність системи охорони здоров'я надавати відповідну допомогу хворим на коронавірус.", - сказав Степанов.

Він зазначив, що зараз у 243 лікарнях, які приймають хворих на COVID-19, зайнято 10-15% ліжкомісць. В них встановлено 2097 апаратів штучної вентиляції легень, з яких зайнято 155 (на момент проведення інтерв'ю 22 квітня - ред).

Водночас міністр охорони здоров'я наголосив, що зараз не спостерігається зменшення кількості хворих, летальні випадки через COVID-19 реєструються щодня.

"Ми не бачимо зменшення хворих, кожного дня є летальні випадки. Тобто очевидно, що цю війну ми не виграли, і нам потрібно далі продовжувати нашу тактику, розширюючи наші можливості", - сказав Степанов.

Зокрема він наголосив на необхідності збільшення тестування серед лікарів.

"Наших лікарів, які працюють з коронавірусною хворобою, ми будемо тестувати кожного раз на 5 днів. 20% хворих медичних працівників – це занадто багато.", - сказав Степанов.

Також він нагадав, що МОЗ змінило алгоритм тестування на COVID-19, відтепер не має бути жодних відмов у проведенні тестування пацієнту за наявності показів до такого тестування.

Читайте також: В Україні коронавірусом заразилися 1386 медиків

Нині важко сказати, чи вплинули великодні свята на зростання кількості заражених COVID-19, оскільки інкубаційний період становить 14 днів, додав міністр.

"Якщо ми кажемо про 19 квітня, тобто ми додаємо 14 днів – це перші числа травня, коли ми зможемо чітко це відчути. Ближче до кінця квітня – початку травня ми будемо бачити, чи святкування Великодня якимось чином вплинуло чи не вплинуло на ріст хворих", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укірнформ, станом на 23 квітня в Україні підтверджено 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. Серед захворілих - 1386 медичних працівників.