Місцева влада може сама встановлювати доплати медикам – Степанов

В органах місцевого самоврядування є можливість самостійно встановлювати доплати медикам.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В органах місцевого самоврядування як і в місті Києві, так і в інших містах України, є така можливість встановлювати окремі доплати медикам, які працюють в лікарнях комунальної власності. По-перше, ми дуже підтримуємо як міністерство таке рішення. Дуже дякую органам місцевого самоврядування, що вони в такий спосіб піклуються про наших лікарів", - наголосив Степанов.

Крім того, він подякував меру Києва Віталію Кличку за таку ініціативу і висловив сподівання, що керівники інших органів місцевого самоврядування будуть долучатися до даної ініціативи.

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Як повідомлялося, у Києві лікарі та медпрацівники, які борються з коронавірусом, отримали доплату за березень. На це Київ з міського бюджету спрямував майже 10,8 мільйона гривень.

Водночас, харківський міський голова Геннадій Кернес під час чергової сесії відмовився виділяти з міського бюджету кошти на доплату лікарям, які борються з COVID-19, бо, за його словами, вони працюють у лікарнях обласного підпорядкування.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.