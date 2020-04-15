Уряд закрив ще 10 пунктів пропуску через держкордон

Уряд закрив ще 10 пунктів пропуску через держкордон

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Укрінформ
Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасове закриття ще 10 пунктів пропуску через державний кордон.

Відповідну пропозицію вніс на розгляд уряду в середу, 15 квітня, міністр внутрішніх справ Арсена Аваков, повідомляє кореспондент Укрінформу.  

"Прошу підтримати зміни до 288-ї постанови щодо розширення переліку тимчасово закритих пунктів пропуску через державний кордон… Зокрема, ми пропонуємо закрити пукти пропуску Устилуг, Хмільниця, Грушів, Угринів, Солотовино, Кельменці, Брониця, Сокиряни, Паланка і Нові Трояни. Це автомобільні пункти пропуску, а подекуди автомобільні і пішохідні", - сказав Аваков.

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Як повідомлялося, раніше державний кордон України можна було перетнути власним автотранспортом через 19 пунктів пропуску.

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