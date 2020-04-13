Другий тиждень Всеукраїнської школи онлайн: розклад і новації
Розклад доступний на сайті Міністерства освіти та науки.
"Однією із новацій цього тижня буде чіткий час виходу кожного уроку на YouTube-каналі МОН. Минулого тижня фіксованим був лише час початку першого уроку, решта відео виходила в залежності від тривалості кожного запису", - йдеться у повідомленні.
2-й тиждень Всеукраїнської школи онлайн
З цього тижня на YouTube-каналі МОН усі уроки розпочинатимуться так:
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1 урок – 10:00
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2 урок – 10:30
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3 урок (руханка) – 11:00
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4 урок – 11:15
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5 урок – 11:45
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6 урок (руханка) – 12:15
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7 урок – 12:30
У МОН нагадали, що всі уроки зберігаються в записі на YouTube-каналі МОН. Крім того, під час трансляції ви завжди можете почати її переглядати зі зручного для вас місця.
Також МОН оприлюднює розклад з темами до кожного уроку. Завантажити розклад з темами можна тут: 5 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас.
На YouTube-каналі МОН також працюють окремі списки відтворення для кожного класу:
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5 клас – bit.ly/USO5class
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6 клас –bit.ly/USO6class
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7 клас – bit.ly/USO7class
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8 клас – bit.ly/USO8class
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9 клас – bit.ly/USO9class
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10 клас – bit.ly/USO10class
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11 клас – bit.ly/USO11class
Як повідомляв Укрінформ, Всеукраїнська школа онлайн стартувала 6 квітня.