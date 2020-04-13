Другий тиждень Всеукраїнської школи онлайн: розклад і новації

Другий тиждень Всеукраїнської школи онлайн: розклад і новації

Укрінформ
Міністерство освіти та науки оприлюднило розклад Всеукраїнської школи онлайн на другий тиждень навчання - 13-17 квітня.

Розклад доступний на сайті Міністерства освіти та науки.

"Однією із новацій цього тижня буде чіткий час виходу кожного уроку на YouTube-каналі МОН. Минулого тижня фіксованим був лише час початку першого уроку, решта відео виходила в залежності від тривалості кожного запису", - йдеться у повідомленні.

2-й тиждень Всеукраїнської школи онлайн

З цього тижня на YouTube-каналі МОН усі уроки розпочинатимуться так:

  • 1 урок – 10:00

  • 2 урок – 10:30

  • 3 урок (руханка) – 11:00

  • 4 урок – 11:15

  • 5 урок – 11:45

  • 6 урок (руханка) – 12:15

  • 7 урок – 12:30

У МОН нагадали, що всі уроки зберігаються в записі на YouTube-каналі МОН. Крім того, під час трансляції ви завжди можете почати її переглядати зі зручного для вас місця.

Також МОН оприлюднює розклад з темами до кожного уроку. Завантажити розклад з темами можна тут: 5 клас, 6 клас, 7 клас8 клас9 клас10 клас11 клас.

Читайте також: Помилитись не страшно: Зеленський підтримав учителів "школи онлайн"

На YouTube-каналі МОН також працюють окремі списки відтворення для кожного класу:

Як повідомляв Укрінформ, Всеукраїнська школа онлайн стартувала 6 квітня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-