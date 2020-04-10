Помилитись не страшно: Зеленський підтримав учителів "школи онлайн"

Президент Володимир Зеленський висловив підтримку вчителям, які беруть участь у проєкті "Всеукраїнська школа онлайн".

Про це він сказав у відеозверненні.

"Окремо я хочу підтримати наших вчителів з проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". Ви великі молодці! Ви подолали страх телекамер та у короткі терміни стали вчителями для всієї України. Вам вдячні мільйони батьків та школярів за доступ до знань. Помилитись – не страшно. Страшно – за все своє життя не створити нічого, окрім нечистот. Страшно – це бути ніким і самостверджуватися за рахунок приниження інших людей", - підкреслив глава держави.

Він додав, що каже це "кожному хейтеру, який вважає своїм священним обов’язком написати гидоту на адресу українських вчителів.

За словами Президента, щодня вчителі проєкту видають майже 15 годин навчального пізнавального контенту для українських школярів, їхні уроки набирають мільйони переглядів на телебаченні та в інтернеті.

"Вони - люди з великої літери, які працюють не заради грошей чи слави, а за покликом серця. Хейтери теж працюють за покликом серця, тільки поклик цього серця – образити, принизити, знищити. Але вони – меншість. І я дуже щасливий, що в нашій країні більшості людей - не байдуже", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 6 квітня стартував проєкт «Всеукраїнська школа онлайн», у межах якого виходять відеоуроки з 11 предметів для учнів 5 – 11 класів. Телеуроки транслюють 12 телеканалів і медіасервіс Megogo. Школярі також зможуть дивитися ці уроки у Facebook та YouTube.

Водночас, через низку помилок, яких припустилися вчителі під час відеоуроків, проєкт зазнав критики з боку користувачів соцмереж.

У Міносвіти і науки пояснили вихід низки відеоуроків з помилками браком часу на експертну перевірку у процесі виробництва.

Фото: president.gov.ua