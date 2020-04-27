У Києво-Печерській лаврі COVID-19 заразилися ще 20 семінаристів

У Києво-Печерській лаврі COVID-19 заразилися ще 20 семінаристів

Укрінформ
За минулу добу ще у 20 семінаристів Києво-Печерської лаври підтвердили коронавірус.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Із чоловіків, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, – 20 семінаристів з Києво-Печерської лаври", - сказав він.

Мер зазначив, що одного пацієнта госпіталізували до Олександрівської лікарні. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що Києво-Печерська лавра закривається на карантин через масовий спалах коронавірусу.

За даними столичної влади, у Києво-Печерській лаврі виявили понад 160 хворих на коронавірусну хворобу.

Речник УПЦ МП Климент заявив, що практично всі мешканці Києво-Печерської лаври за останній місяць перехворіли на коронавірусну хворобу COVID-19, але вже велика частина з них вже одужала.

Станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 009 випадків захворювання на COVID-19, за добу 392 нових. У Києві зареєстовано 1220 випадків.

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