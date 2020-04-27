У Києво-Печерській лаврі COVID-19 заразилися ще 20 семінаристів

За минулу добу ще у 20 семінаристів Києво-Печерської лаври підтвердили коронавірус.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Із чоловіків, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, – 20 семінаристів з Києво-Печерської лаври", - сказав він.

Мер зазначив, що одного пацієнта госпіталізували до Олександрівської лікарні. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що Києво-Печерська лавра закривається на карантин через масовий спалах коронавірусу.

За даними столичної влади, у Києво-Печерській лаврі виявили понад 160 хворих на коронавірусну хворобу.

Речник УПЦ МП Климент заявив, що практично всі мешканці Києво-Печерської лаври за останній місяць перехворіли на коронавірусну хворобу COVID-19, але вже велика частина з них вже одужала.

Станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 009 випадків захворювання на COVID-19, за добу 392 нових. У Києві зареєстовано 1220 випадків.