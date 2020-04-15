На Житомирщині 28 нових випадків Covid-19, кількість хворих перевищила 160
Укрінформ
У Житомирські області за добу підтверджено 28 випадків зараження коронавірусом, загалом у регіоні захворіли 162 особи.
Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
«На Житомирщині зросла чисельність хворих на 28 осіб, загальна кількість інфікувань – 162. Найбільше в Коростені – 53 людини», - йдеться в дописі.
Очільник області зазначив, що по вісім випадків за добу зафіксовано у Житомирі (в тому числі у дівчинки віком 2 роки 10 місяців) та Коростені, шість – у Бердичеві, два у Житомирському районі.
Крім того, по одному випадку коронавірусу підтверджено у Малині, Малинському районі, Новограді-Волинському та Лугинському районі.
Як повідомлялося, станом на 9:00 15 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3764 випадки Covid-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.