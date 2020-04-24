На вихідні посилять карантин у трьох населених пунктах Херсонщини

На Херсонщині на вихідні знову посилять карантинні заходи через COVID-19 у трьох населених пунктах - у місті Олешки та у селах Малі Копані і Ліві Солонці.

Про це 24 квітня під час брифінгу розповів керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На ці вихідні прийняті додаткові заходи по виконанню карантинних вимог стосовно трьох населених пунктів - це місто Олешки, воно у нас лідер по захворюваності на COVID-19, це село Малі Копані – там також спалах хвороби і це село Ліві Солонці. Наступного тижня в залежності від динаміки захворюваності буде прийнято рішення про розблокування населених пунктів Ліві Солонці і Малі Копані. В Олешках, на жаль, станом на зараз "квітне" захворюваність", - зазначив Чабан.

Проте, за його словами, влада сподівається, що завдяки проведенню великої кількості ПЛР-тестів та ізоляції зростання захворюваності у місті Олешки вдасться зупинити.

Станом на 14 годину 24 квітня на Херсонщині зафіксовано 79 випадків захворювання на COVID-19, з них в Олешківському районі - 47 випадків, 1 летальний випадок - в Олешківському районі. 11 хворих на коронавірус одужали.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині через COVID-19 на минулі вихідні - з 18 до 21 квітня були закриті на карантин чотири населені пункти - міста Олешки та Генічеськ і села Малі Копані і Ліві Солонці.

За даними ЦГЗ, в Україні станом на ранок 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 людина одужала. За добу зафіксовано 477 нових випадків.