На Херсонщині не змогли встановити, як інфікувалася на COVID-19 трирічна дитина

На Херсонщині наразі не вдалося встановити, як заразилася на COVID-19 трирічна дитина, яка є єдиною офіційно зареєстрованою хворою на коронавірус у Нововоронцовському районі.

Про це на брифінгу 21 квітня розповів керівник обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Юрій Ромаскевич, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Ми дійсно не змогли встановити звідки ця дитина отримала коронавірусну інфекцію. Усі контакти відпрацьовані, всі проби відібрані, всі тести дали негативний результат", - зазначив Ромаскевич.

Він розповів, що дитина перебувала у районній лікарні, коли у неї виявили коронавірус.

Провели тестування для всіх, з ким дитина контактувала, в тому числі, обстежили медиків у лікарні.

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Як повідомляв Укрінформ, у Херсонській області 70 лабораторно підтверджених випадків на коронавірус. Повністю одужали 6 людей, 1 летальний випадок.

21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Фото: CTK Photo