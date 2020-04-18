На Херсонщині чотири населені пункти закривають на карантин

На Херсонщині через COVID-19 чотири населені пункти закриваються на карантин - міста Олешки та Генічеськ і села Малі Копані і Ліві Солонці.

Про це повідомляє офіційний сайт ГУ Нацполіції в облаті.

«Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про закриття міст Олешки та Генічеськ, а також сіл Малі Копані і Ліві Солонці. У вказаних населених пунктах вирішено ввести додаткові обмежувальні заходи з недопущення поширення коронавірусної хвороби, адже саме там зафіксовано збільшення кількості хворих на коронавірус», - йдеться у повідомленні.

Починаючи з 13:00 години 18 квітня і до 06:00 години 21 квітня міста Олешки та Генічеськ, а також села Малі Копані і Ліві Солонці будуть закриті на в’їзд-виїзд, там будуть проводитись заходи з дезінфекції. У місті Олешки буде встановлено 5 карантинних блокпостів, 2 пости в селі Малі Копані, 1 в селі Ліві Солонці та 2 в місті Генічеськ.

Поліція контролюватиме дотримання громадянами карантинних заходів, шляхом цілодобового патрулювання, йдеться у повідомленні.

На Херсонщині зафіксовано 56 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 1 з них – летальний, 6 людей повністю одужали.

Як повідомлялося, станом на 18 квітня в Україні лабораторно підтверджено 5 106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 людей одужали. Протягом минулої доби отримано 444 повідомлення про нові підтверджені випадки.

Фото: CTK Photo