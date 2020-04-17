Громадський транспорт запрацює не раніше червня - Криклій

Громадський транспорт в Україні знову запрацює не раніше червня.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив у інтерв’ю 24 каналу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо говорити про громадський транспорт – то я гадаю, що після того, як у нас будуть зніматися карантинні обмеження, але це буде не раніше, ніж червень. Бо у травні ми теж будемо бачити будемо бачити піки по захворюваності (на Covid-19 - ред.), тому ми маємо цей період пройти. І коли вже хвиля піде на зниження, тоді можна буде поновлювати роботу громадського транспорту, щоб він працював стабільно», - сказав Криклій.

Водночас він зауважив, що певні обмеження все одно будуть: «якщо зняти одразу масочний режим, - мені здається, це спричинити чергову хвилю захворюваності».

«Тому точно буде теж за певними критеріями певний період громадський транспорт буде працювати. Але червень – липень – вже реалістично, що ми почнемо по-іншому більш активно працювати громадським транспортом», - наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4662 випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.