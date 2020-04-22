Уряд затвердив додаткові соцгарантії для ФОПів та безробітних

Кабінет міністрів України прийняв постанову «Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми», якою передбачаються додаткові соціальні гарантії для певних категорій населення на період карантину.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, інформує пресслужба Міністерства соціальної політики .

«Кабінетом Міністрів України прийнято рішення щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій на період карантину для фізичних осіб-підприємців, які мають дітей, та людей, які втратили роботу та зареєструвались у центрі зайнятості як безробітні», - ідеться в повідомленні.

Так, рішенням уряду запроваджено виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які належать до першої і другої групи платників єдиного податку та сплачували єдиний соціальний внесок, на період карантину та на один місяць після дати його відміни.

Такою допомогою може скористатися близько 300 тисяч сімей. Вона надаватиметься на кожну дитину до 10-річного віку у розмірі прожиткового мінімуму, а саме: для дітей віком до 6-ти років – 1 779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років – 2 218 гривень.

Також для громадян, які втратили роботу або не мають можливості працевлаштуватися під час карантину, спрощено доступ і надано можливість отримати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, яка в свою чергу передбачає і доплати на кожну дитину.

У Мінсоцполітики інформують, що цією підтримкою буде охоплено близько 100 тисяч громадян, а середньомісячній розмір допомоги для малозабезпеченої сім’ї, в якій виховуються неповнолітні діти, становитиме від 2800 до 3020 гривень.

Окрім того, вказаним рішенням уряду збільшено з двох до трьох місяців термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг одержувачами житлових субсидій та пільг, за наявності якої житлова субсидія не призначається.