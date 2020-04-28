В Україні планують відкрити будівельні маркети та мережі – міністр

Кабінет міністрів України найближчим часом дозволить працювати будівельним маркетам та мережам.

Про це розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час інвестиційного онлайн форуму "Таврійські горизонти" 28 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Розбудовуємо державу разом. Прийняті відповідні інструкції щодо функціонування будівельної галузі на час карантину. Вона може працювати. Найближчим часом ми плануємо відкрити будівельні маркети та мережі", - сказав Чернишов.

За його словами, завдяки таким заходам вже у вересні-жовтні Україна матиме "більш розбудовану інфраструктуру".

Як повідомляв Укрінформ, 8 квітня Кабінет міністрів України на своєму засіданні підтримав внесення змін до постанови про запобігання поширенню COVID-19, уточнивши перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину, та категорії громадян 60 років і більше, які не підлягають самоізоляції.

9 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд вніс зміни до уточненого переліку, зокрема з нього були виключені заклади торгівлі будівельними матеріалами. 22 квітня карантин в Україні було подовжено до 11 травня.