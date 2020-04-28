Україна не сприятиме виїзду заробітчан на роботу до інших країн – Кулеба

Українська влада з міркувань безпеки своїх громадян не сприятиме організації масових чартерів для трудових мігрантів до поліпшення ситуації з пандемією коронавірусу у світі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу у вівторок, 28 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дійсно, звернення (від сусідніх країн щодо організації чартерів для українських заробітчан – ред.) є, але уряд України керується насамперед міркуваннями безпеки і здоров’я наших громадян. В умовах поширення пандемії будь-яка подорож - це наражання на небезпеку захворювання, особливо коли ця подорож здійснюється літаком. Зараз усі зусилля уряду спрямовані на те, щоб повертати українців з-за кордону, які застрягли у різних країнах… Тому на цьому тлі наразі, відверто скажемо, нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців до країн, де теж продовжується пандемія з тією чи іншою мірою інтенсивності», - сказав Кулеба.

Водночас він зауважив, що українська сторона налаштована конструктивно.

"Ми розуміємо потребу в робітниках у наших партнерів і будемо готові переглянути цю позицію у контексті зміни ситуації з пандемією коронавірусу", - зазначив дипломат.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 квітня спецрейсом до Фінляндії вилетіли 200 українських трудових мігрантів. Як повідомляли ЗМІ, це перший чартер, який фіни організували на прохання фермерів. Полетіло близько двохсот українців, а загалом до сільгоспробіт у Фінляндії планують залучити близько тисячі працівників з України. Списки осіб і спецрейси узгоджують з Міністерством закордонних справ України. У Фінляндії переконані, що без цих робочих їхньому сільському господарству не впоратися з весняною посівною. Після прильоту всі працівники зобов'язані пройти двотижневий карантин.

Зі свого боку, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що в Україну під час карантину повернулися близько 2 мільйонів заробітчан, і їх хочуть залишити на Батьківщині, створивши нові робочі місця та доступне кредитування бізнесу. За словами Шмигаля, близько 170 тисяч робочих місць тільки у сфері дорожнього будівництва створять уже цього року.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. Пізніше Кабмін продовжив карантин до 11 травня.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і авіасполучення.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий.