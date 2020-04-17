Українські науковці прогнозують пік нових випадків COVID-19 на початок травня

Національна академія наук оприлюднила аналіз розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 13-20 квітня 2020 р. та можливі сценарії її розвитку на період 20 квітня – 30 травня.

Відповідні розрахунки, проведені робочою групою з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, доступні на сайті Національної академії наук України.

"Використовуючи світовий досвід, аналіз відкритих даних та в консультації з фахівцями щодо базових медичних параметрів, члени робочої групи розробили власну математичну модель. Математична модель належить до класу детермінованих SEIR-моделей та дає змогу враховувати наявність безсимптомних хворих, має три рівні складності перебігу хвороби для хворих із симптомами, дозволяє обчислювати кількість пацієнтів, які перебувають на госпіталізації", - йдеться у повідомленні на сайті НАНУ.

За висновками науковців, пік нових випадків COVID-19 на день має припадати на 2-5 травня 2020 р., пік летальних випадків - на 3-8 травня 2020 р. Після досягнення піку захворюваності зниження кількості інфікувань буде спостерігатися до кінця травня 2020 р., у середньому до 400 випадків на день (діапазон прогнозованих значень 200-700).

Після досягнення піку летальності зниження кількості нових летальних випадків буде відбуватися до кінця травня 2020 р. до середнього значення 20 випадків (діапазон прогнозованих значень 12-37).

"Оскільки статистичні дані не можна розглядати як абсолютно достовірні, то і результати моделювання можуть бути лише наближеними до реальної картини і то за умов постійності дії визначених параметрів при прогнозуванні. Прогноз повинен періодично переглядатися у часі з урахуванням нових факторів впливу. Доцільним є посилення виявлення безсимптомних форм та хворих з легким перебігом COVID-19 шляхом розширення тестування ПЛР, ІФА", - зазначається в розрахунках.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4662 випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.