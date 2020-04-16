В Україні запустили сайт про застосування ліків при COVID-19

Державний експертний центр МОЗ запустив інформаційний ресурс - covid19.dec.gov.ua - про застосування ліків при COVID-19.

Про це йдеться в пресрелізі Державного експретного центру, який є в розпорядженні Укрінформу.

«Через поширення коронавірусної інфекції усі країни мають однаковий виклик: брак доказової бази, результатів тривалих клінічних випробувань ліків, які застосовуються при лікуванні COVID-19. Наші експерти оперативно збирають і аналізують ті дані, які ми можемо отримати на сьогодні: з реальної лікарської практики різних країн, наукових статей, рекомендацій органів охорони здоров’я, проміжних висновків досліджень. Це величезний масив інформації, який експерти ДЕЦ опрацьовують та надають до МОЗ для використання у протидії COVID 19», - наголосила директорка Державного експертного центру МОЗ Тетяна Думенко.

За її словами, ці дані важливі також для лікарів та пацієнтів: потрібне надійне джерело достовірної інформації про ліки, яке ми створили та регулярно наповнюємо оновленою інформацією

Наразі інформаційний ресурс складається з п’яти розділів: антисептики, жарознижувальні препарати, противірусні засоби, ліки, що впливають на імунну відповідь, та ліки, які застосовуються для неінфекційних захворювань при COVID-19.

Інформацію будуть оперативно доповнювати та оновлювати новими даними та результатами досліджень, які будуть з’являтись.

Інформаційний ресурс covid19.dec.gov.ua закликає вживати всі препарати, окрім антисептиків, після (телефонної) консультації з вашим сімейним лікарем та за його призначенням.

Проєкт створений з метою поширення достовірної та експертної інформації, систематизованої експертами Державного експертного центру МОЗ на основі даних ВООЗ та офіційних державних установ, включно з регуляторними установами з лікарських засобів різних країн світу (щоденно опрацьовується інформація з понад 50 країн світу, що потерпають від COVID-19).

Державний експертний центр МОЗ – уповноважена Міністерством охорони здоров’я України спеціалізована експертна організація у сфері доклінічного вивчення, клінічних випробувань та державної реєстрації лікарських засобів. Державний експертний центр МОЗ є також головною організацією у сфері фармаконагляду, стандартизації медичної допомоги та медичного, в тому числі фармацевтичного, обслуговування.