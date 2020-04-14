Вчені прогнозують нові спалахи Covid-19 і появу його нових типів

Дослідники з Кембриджського університету вивчили філогенетичну еволюцію коронавірусу SARS-CoV-2 і з'ясували, яких мутацій він зазнавав, мігруючи з Азії в інші частини світу.

Стаття про це опублікована у виданні Proceedings of the National Academy of Sciences.

У своїй роботі вчені провели аналіз 160 повних геномів вірусу, отриманих від хворих з важкими симптомами Covid-19, повідомляє Naked Science.

Під час досліджень були виділені три основних генетичних варіанти SARS-CoV-2. Автори роботи присвоїли їм індекс A, B і С - відповідно за часом походження.

При цьому поширення варіантів вірусу виявилося досить несподіваним. Так, вихідний тип A, який передався людям від кажанів і з якого з найбільшою ймовірністю розпочалася епідемія в Ухані, виявився далеко не найбільш поширеним як в Китаї, так і в Східній Азії в цілому.

Виявилося, типи A і С більш поширені в Європі і США. У Східній Азії ж найчастішим став тип B: при цьому за межі регіону він поширювався, мутуючи у похідні типи. Це може бути або наслідком ефекту засновника, або ознакою того, що за межами Азії спостерігається помітна імунологічна і екологічна стійкість до SARS-CoV-2 типу B.

Але картина поширення різних типів вірусу далеко не скрізь однорідна. Так, незважаючи на домінування різновидів A і С в Європі, найбільш поширеним в Швейцарії, Німеччині, Бельгії та Нідерландах виявився саме тип B. Цей факт свідчить про те, що вірус міг потрапити в перераховані країни безпосередньо з Китаю.

А ось у перших хворих в Італії, Франції, Англії та Швеції виявили саме тип С. На материковому Китаї цей тип коронавірусу відсутній повністю, однак поодинокі випадки зараження типом С виявлені в інших країнах і регіонах Південно-Східної Азії: Сінгапурі, Південній Кореї і Гонконгу.

Детальне вивчення геномів дозволило вченим простежити шляхи мутацій і поширення патогенів. У деяких випадках шляхи вірусу були такими, яким могли би позаздрити досвідчені мандрівники. Так, вірусний геном, отриманий у мексиканського пацієнта (Covid-19 у нього був діагностований 28 лютого), «мігрував» з Італії. При цьому «італійський» підтип вірусу походить від першого задокументованого хворого в Мюнхені; він, в свою чергу, заразився від свого колеги з Шанхая, який отримав вірус під час поїздки в Ухань з батьками.

Робота, проведена вченими з Кембріджа, дозволяє не тільки пролити світло на еволюцію вірусу, а й передбачити такі спалахи захворюваності і вжити превентивних заходів. Також вчені відзначили, що варто очікувати появи нових типів SARS-CoV-2 найближчим часом: щоб долати стійкість імунної системи, патогену необхідно змінюватися.