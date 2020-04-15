Українці на карантині стали менше розлучатися

Від початку карантину в Україні розлучилися 2 тисячі пар, що значно менше, ніж зазвичай.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в ефірі програми «Сніданок з 1+1», відео якої опубліковано на сторінці Міністерства юстиції у Facebook.

«Розлучаємо ми значно менше, ніж зазвичай. Тільки 2 тисячі з лишнім пар за час карантину. Істотно менше. Карантин допомагає не розлучатися. Хоча не знаю, що очікується після карантину, але тренд нормальний. Сім’я має бути збережена», - сказав Малюська.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник міністра юстиції України з питань державної реєстрації Ольга Оніщук зазначила, що з початку карантину одружилися 5 138 пар.

В Україні з 12 березня запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Спочатку його ввели до 3 квітня, а потім продовжили до 24 квітня.