Мін'юст заявляє, що в Україні активізувалися рейдери
КАРАНТИН
Укрінформ
Мін'юст повернув 10 квартир, украдених хакерами у Міністерства оборони України.
Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська у Facebook.
«Вчора повернули 10 (десять) квартир, які перед цим, імовірно хакери, вкрали у Міністерства оборони України. Зміни у реєстраційні дані щодо київських квартир внесли від імені реєстратора у Миколаївській області», - зазначив Малюська.
Він додав, що чи то зменшення ділової активності, чи то нудьга збільшили кількість спроб рейдерства.