Мін'юст заявляє, що в Україні активізувалися рейдери

Мін'юст повернув 10 квартир, украдених хакерами у Міністерства оборони України.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська у Facebook.

«Вчора повернули 10 (десять) квартир, які перед цим, імовірно хакери, вкрали у Міністерства оборони України. Зміни у реєстраційні дані щодо київських квартир внесли від імені реєстратора у Миколаївській області», - зазначив Малюська.

Він додав, що чи то зменшення ділової активності, чи то нудьга збільшили кількість спроб рейдерства.