Малюська не проти звільнення засуджених, але не масового

Міністерство юстиції України підтримує ідею вивільнення засуджених у зв’язку з коронавірусом, проте - в обмеженій кількості.

Про це написав міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

«Позиція Мін'юсту - ми підтримуємо ідею вивільнення засуджених, однак не масового, а у обмеженій і обґрунтованій кількості. Мова має йти лише про тих, хто не становить небезпеки для суспільства», - зазначив Малюська.

Він зауважив, що зараз країна перебуває на карантині, люди переважно сидять удома і живуть за рахунок заощаджень. Проте вкрай мало засуджених після звільнення зараз зможуть жити у своїй квартирі чи будинку на заощадження.

«Імовірніше, що цей крок, не тільки не зменшить кількість хворих, а збільшить їх, а також істотно погіршить криміногенну ситуацію. Єдине, чого досягне масове звільнення засуджених у такій ситуації - це зменшить головний біль Мін'юсту щодо утримання засуджених у безпеці. Але зменшення нашого головного болю не є метою нашої роботи. Ми не будемо перекладати проблему з хворої голови на здорову», - додав міністр.

Тому, за його словами, Мін’юст підтримує законопроєкт про амністію авторства народного депутата Ігоря Фріса, який пропонує вивільнити близько дев'ятисот засуджених, та ініціює законодавчі зміни, які дозволять істотно зменшити кількість нових людей, які направляються у СІЗО або установи відбування покарань.

Малюська звернувся до парламенту з проханням розглянути ці ініціативи як першочергові.

«Але ми не ініціюємо та не підтримуємо масових заходів зі звільнення десятків тисяч засуджених. Такі процеси повинні відбуватися лише поступово, підготовлено та контрольовано, без створення небезпеки для суспільства», - наголосив міністр.

Як повідомлялося, в Україні на цей час виявлено 1668 хворих на COVID-19, 52 людини померли, 35 одужало.