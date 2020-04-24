КПВВ на кордоні з окупованим Кримом теж не працюватимуть до 11 травня

Кабінет міністрів продовжив термін дії заборони розпорядження про тимчасове призупинення роботи КПВВ на адмінкордоні з окупованою АР Крим до 11 травня.

Відповідне розпорядження № 440-р від 24 квітня опубліковане на Урядовому порталі.

"Внести зміну до розпорядження Кабінету міністрів України від 14 березня 2020 р. № 291 “Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”... замінивши в абзаці першому слова і цифри “до 24 квітня 2020 р.” словами та цифрами “до 11 травня 2020 р.", - йдеться у документі.

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Як повідомляв Укрінформ, роботу контрольних пунктів в‘їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополя та виїзду з неї було тимчасово припинено з 16 березня 2020 року.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. А 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня включно.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

За даними ЦГЗ, в Україні станом на ранок 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 людина одужала. За добу зафіксовано 477 нових випадків.