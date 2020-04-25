У Запоріжжі "закрили" гуртожиток, де виявили спалах коронавірусу

У Запоріжжі в одному з гуртожитків виявили 13 хворих на коронавірус. Гуртожиток закрили, хворих відправили на лікування, а контактних - на обсервацію.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Першою захворіла жінка. Сімейний лікар поставив попередній діагноз, хвору госпіталізували. Діагноз підтвердився. Після чого, був перевірений весь 5-й поверх, де мешкала хвора, протестовані усі мешканці і підтвердилось ще 11 випадків, але вони безсимптомні. Наразі гуртожиток закрито на вхід і вихід. Будуть перевірені і решта мешканців", - повідомив голова Олександрівської райадміністрації Валерій Мостовий.

Водночас, за словами мешканців гуртожитку, жінка хворіла близько 8 днів: в неї була підвищена температура, вона задихалась, проте госпіталізували її лише тоді, коли її стан значно погіршився.

Жінку, що захворіла першою, госпіталізували до обласної інфекційної лікарні, інфікованих людей - до 7-ї міської лікарні. Мешканців, в яких не виявили хворобу, але вони контактували з інфікованими, відправили на обсервацію до 8-ї лікарні.

Біля гуртожитку встановлено пост поліції.

"Ми роздамо телефони безкоштовної доставки продуктів, води, телефони керуючої компанії, адміністрації, аби люди, які залишаються у гуртожитку могли зв'язатись, у разі, якщо будуть виникати питання. Будемо їх максимально ізолювати", - повідомив Мостовий.

В міськраді запевняють, що тести на коронавірус будуть зроблені всім без виключення мешканцям гуртожитку, адже у більшості виявлених випадків люди не мали жодних симптомів хвороби. В гуртожитку проводиться дезінфекція. Загалом там мешкають близько 200 людей.