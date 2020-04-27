Держпраці запускає гарячу лінію для медиків, які захворіли на COVID-19

Державна служба України з питань праці запроваджує для медичних працівників, які захворіли на коронавірус, окрему гарячу лінію.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"З метою проведення своєчасних розслідувань нещасних випадків/гострих професійних захворювань (інфікування COVID-19) у медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження на COVID-19, та забезпечення їх соціального захисту Держпраці запроваджує гарячу лінію 044 279 03 28 для медичних працівників, які захворіли на COVID-19", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

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При цьому коронавірус діагностовано у 1749 медпрацівників.