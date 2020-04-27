Назвали можливі причини високої захворюваності медиків в Україні

В Україні кожен п'ятий інфікований COVID-19 - медичний працівник. Серед причин - порушення маршрутів пацієнта, неправильне користування засобами захисту та недостатня забезпеченість засобами захисту.

Про це в Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Станом на 27 квітня в Україні COVID-19 підтверджено у 1749 медпрацівників, що становить 19,4% від усіх підтверджених випадків. Тобто, фактично кожен 5-й інфікований в Україні – працівник медзакладу. Серед причин, що зумовлюють поширення захворювання серед медпрацівників, можуть бути: відсутність чіткого плану дій медичного закладу, порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів; неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їх зберігання та утилізації; недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними ЗІЗ", - йдеться у повідомленні.

В Центрі зазначили, що забезпечення лікарень засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) здійснюється органами місцевого самоврядування та за рахунок централізованих закупівель або благодійної/гуманітарної допомоги з урахуванням потреби, яку формує керівництво лікувального закладу.

Однак, якщо заклади не мають чіткого плану консультування населення, так званих "маршрутів" пацієнта, надання екстреної медичної допомоги, транспортування, госпіталізації і догляду за пацієнтами з підозрою чи підтвердженим COVID-19, необхідність у ЗІЗ значно зростає, а ефективність їх використання знижується.

Так в Центрі наголосили, що розробка та затвердження плану є виключною компетенцією керівництва лікувального закладу.

Зокрема, такий план має передбачати: скринінг пацієнтів, медичне сортування, та розподіл потоків пацієнтів, а також розподіл всередині медзакладу на "брудні" (зона високого ризику інфікування) та "чисті" зони – приміщення, у яких рівень забруднення є мінімальним.

"Визначення і маркування "брудних" зон передусім надає медичному працівнику сигнал і змушує використовувати додатковий захист", - зазначили в ЦГЗ.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я збирає інформацію з регіонів про стан закупівель за кошти місцевих бюджетів засобів індивідуального захисту для медичних працівників.

Станом на ранок 27 квітня в Україні 9 009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.