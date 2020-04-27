На Закарпатті закривають станцію "швидкої", де масово заразилися співробітники

У 16-ти з 25 працівників станції Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, які пройшли тестування методом ПЛР, виявлено COVID-19. Наразі станцію швидкої медичної допомоги тимчасово зачинено.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Мукачівської міської ради у Facebook.

“У 16-ти із 25 працівників станції екстреної медичної допомоги Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, які пройшли тестування методом ПЛР, виявлено COVID-19. Також коронавірус виявлено у трьох контактних осіб”, - йдеться в повідомленні.

Як інформують у міськраді, сьогодні комісією ТЕБ і НС було прийнято рішення вжити негайно усі необхідні заходи для локалізації осередку захворювання та недопущення поширення коронавірусної інфекції на території Мукачівської ОТГ. Працівників швидкої відправлено на самоізоляцію, усі вони пройдуть в найближчі дні ПЛР-тестування. Поки не будуть відомі результати досліджень, станцію швидкої медичної допомоги тимчасово зачинено.

Повідомляється, що керівництву Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги доручено забезпечити надання невідкладної медичної допомоги місцевим жителям.

Також у call-центрі медичного центру «Сім’я» будуть залучені спеціалісти, які цілодобово консультуватимуть людей щодо виїздів бригад швидкої.

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Як повідомлялося, Мукачево є другим містом області за кількістю випадків коронавірусу. Загалом у 375 закарпатців встановлено діагноз COVID-19.

Станом на ранок 27 квітня в Україні 9 009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.