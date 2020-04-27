В Україні підтвердили 9 009 випадків коронавірусу, за добу - 392
Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.
"Підтверджено 9 009 випадків COVID-19, з них 392 протягом останньої доби. Зокрема хворобу підтверджено у 614 дітей та 1 749 медиків", - йдеться у повідомленні.
На амбулаторному лікуванні 6 176 пацієнтів, з них 490 дітей та 1 455 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 2 833 осіб, з них 124 дитини та 294 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 110 людей, у тому числі одна дитина та 7 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 220 людей, з них 116 чоловіків та 104 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).
Загалом 864 пацієнти вже одужали, з них 169 медиків.
Усього в Україні досліджено 93 519 зразків методом ПЛР.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 398 випадків (64 одужали);
Волинська обл. — 254 випадки (49 одужали);
Дніпропетровська обл. — 319 випадків (13 одужали);
Донецька обл. — 52 випадки (10 одужали);
Житомирська обл. — 351 випадок (10 одужали);
Закарпатська обл. — 375 випадків (30 одужали);
Запорізька обл. — 204 випадки (39 одужали);
Івано-Франківська обл. — 761 випадок (66 одужали);
м. Київ — 1 220 випадків (60 одужали);
Київська обл. — 570 випадків (57 одужали);
Кіровоградська обл. — 337 випадків (54 одужали);
Львівська обл. — 358 випадків (57 одужали);
Луганська обл. — 29 випадків (3 одужали);
Миколаївська обл. — 115 випадків;
Одеська обл. — 240 випадків (9 одужали);
Полтавська обл. — 173 випадки (14 одужали);
Рівненська обл. — 522 випадки (46 одужали);
Сумська обл. — 95 випадків (48 одужали);
Тернопільська обл. — 612 випадків (70 одужали);
Харківська обл. — 196 випадків (15 одужали);
Херсонська обл. — 88 випадків (15 одужали);
Хмельницька обл. — 72 випадки (16 одужали);
Черкаська обл. — 267 випадків (55 одужали);
Чернівецька обл. — 1375 випадків (60 одужали);
Чернігівська обл. — 35 випадків (4 одужали).