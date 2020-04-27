У світі - майже три мільйони випадків COVID-19

Станом на ранок понеділка, 27 квітня, загальне число випадків зараження коронавірусом у світі перевищило позначку в 2,95 млн, включно з 207 тис. летальних.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers.

Так, станом на ранок 27 квітня кількість підтверджених випадків заражень COVID-19 досягла 2 995 043 та включає 207 000 смертей від цієї хвороби і 878 972 одужання.

У трійку найбільш вражених коронавірусом країн входять США (987 322 випадки), Іспанія (226 629 випадків) та Італія (197 675 випадків).

З іншого ж боку, в китайському місті Ухань, яке взимку стало епіцентром епідемії коронавірусу, в лікарнях уже не залишилося жодного пацієнта з цієї хворобою, а саме місто вже відкрили на в’їзд та виїзд.

В Україні 8617 випадків COVID-19: 209 людей померли, 840 одужали.

Фото: АА