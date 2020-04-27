За кордоном від COVID-19 лікуються 163 українці - МЗС

У 16 країнах по всьому світу лікування від коронавірусної інфекції проходять 163 громадянина України.

Про це у Facebook повідомляє МЗС.

Як указується, найбільше наших співвітчизників лікується в Італії – 121. Окрім того, 12 українців проходять лікування у Греції, шестеро - у Чехії, по чотири - у ФРН та Іспанії.

За даними МЗС, 44 громадянина України одужали від коронавірусної інфекції, найбільше – у Греції (10) та Польщі (6). Семеро хворих померли.

Як повідомлялося, станом на 9:00 26 квітня в Україні лабораторно підтверджено 8617 випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.