У Мукачеві виявили коронавірус у двох священників

За минулу добу в Мукачеві виявили два позитивні результати на коронавірус у двох священників.

Про це у відеокоментарі повідомив в.о головного лікаря Мукачівської ЦРЛ Євген Мешко.

“За минулу добу в Мукачеві було виявлено два позитивні результати на коронавірус. Юридично ми маємо отримати підтвердження цих результатів з Ужгорода, із Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ, тоді вони будуть внесені в статистику. Ці два випадки — це священники. Саме через це ми змушені були вжити протиепідемічних заходів щодо одного із храмів міста,” - сказав Мешко.

Лікар звернув увагу мешканців громади на те, що священники — це друга соціальна група по захворюваності на коронавірус в Україні після медиків.

“Це не вина священників, це проблема людей, які йдуть до них на сповідь та службу, порушуючи заборону карантину. Ви своїми візитами піддаєте небезпеці священників. Тому — святіть паски вдома та дотримуйтесь карантину,” - наголосив Мешко.

Як повідомляв Укрінформ, в Мукачеві на вихідні посилили карантинні заходи — крім обмеження пересування для громадян, тут також закрили ринки та храми міста, а також перекрили проїзд до найбільших соборів та монастиря в місті.

Обласна комісія ТЕБ та НС на Закарпатті також запровадила посилення карантину — з 13 години 18 квітня до ранку 20 квітня. Втім, заборона у цьому рішенні стосується тільки ринків.

Станом на 17 квітня на Закарпатті є 150 хворих на коронавірус.