Спалах на Харківщині: пацієнтів і медиків психлікарні перевірять на коронавірус

В усіх працівників, а це більше 500 осіб, і пацієнтів Харківської обласної психіатричної лікарні №1 (с. Стрілеча Харківського району) після реєстрації спалаху COVID-19 проведуть тестування.

Про це сказав у відеозверненні голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо спалаху в обласній психіатричній лікарні №1, то ймовірно вірус було занесено до закладу санітаркою, яка мешкає в іншому населеному пункті. Наразі жінка перебуває вдома на самоізоляції. Відділення, в якому було зафіксовано хворобу, закрили на карантин. Прийнято рішення про тестування всіх працівників, а це більше 500 осіб, а також пацієнтів з усіх відділень», - сказав Кучер.

Загалом ідеться про тестування близько 1200 людей. Кучер зазначив, що після підтвердження коронавірусу в працівниці лікарні почали тестувати її контактне коло, і в жодної людини, в якої підтвердився лабораторно COVID-19, немає ознак захворювання.

Як уточнили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі Харківської ОДА, наразі всі пацієнти залишаються в цьому лікарняному закладі закритого типу.

Голова ОДА запевнив, що лікарня забезпечена всім необхідним.

Саме село Стрілеча, як повідомляв Укрінформ, з 21:30 25 квітня закрите на карантин. Встановлені відповідні контрольно-пропускні пункти, також перекопано ґрунтові дороги. Пропускаються машини з продуктами, що приїздять у три місцеві магазини, також за спецперепустками проїжджають працівники критичної інфраструктури.

«Є лише одна проблема – відсутність у населеному пункті аптеки. Мною вже надані відповідні доручення керівництву райдержадміністрації для того, щоб було забезпечено роботу пересувного аптечного пункту», - повідомив голова ОДА.

Загалом на Харківщині підтверджено 196 випадків захворювання, з них 100 – Харків (у т. ч. 2 летальні), 30 – Зміївський район, 24 - Валківський (у т.ч. 2 летальні), 8 – Харківський, 7 – Лозівський, 5 – Дергачівський, 4 – Балаклійський, 4 – Чугуївський, 3 – Вовчанський, 3 – Ізюмський, 3 – Богодухівський, 2 – Коломацький, по одному в Красноградському, Зачепилівському та Куп’янському районах. Серед захворілих 53 медпрацівники. Одужали 15 людей.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 009 випадків захворювання на COVID-19, за добу 392 нових. Зокрема, хворобу підтверджено у 614 дітей та 1 749 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 220 людей, 864 пацієнти вже одужали.