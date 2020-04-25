У Сумах ПЦУ не радить відвідувати кладовища та приймає поминальні записки онлайн

У Сумах священники закликають містян утриматися від відвідин кладовищ у поминальні дні 26–28 квітня і пропонують надсилати їм записки з проханням про поминання.

На цьому, звертаючись до мешканців обласного центру, наголосив священник Свято-Воскресенського собору, прессекретар Сумської єпархії ПЦУ отець Павло Сушинський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Попереду поминальні дні, час коли ми традиційно вшановуємо пам’ять померлих близьких та рідних, зібравшись на місці поховання, щоб помолитися за їхні душі. Втім, у зв’язку з нинішньою ситуацією прошу вас уникнути масових скупчень – це заради нашої ж безпеки. Ми маємо розуміти, що в любові, яку ми хочемо донести нашим померлим близьким та рідним, необхідно також пам’ятати й про тих людей, хто є зараз в нашому житті. Як вихід із ситуації пропонуємо надсилати записки з проханням про поминання на електронну пошту офіційного сайту Православної церкви України або СМС-повідомлення за номерами: (0542) 22-54-26, (096)6130805, (095)1261594, (097)7914784, де потрібно вказати ім’я померлого та помітку «за упокій», або просто зателефонувати.», – підкреслив Сушинський.

Священник зауважив, що всі храми Православної церкви України будуть відкриті кожного дня, а поминальні богослужіння звершуватимуться святими отцями як і раніше, проте без участі парафіян, відповідно до рішень та рекомендацій Священного Синоду ПЦУ, Міністерства охорони здоров’я та виконавчого комітету міської ради.

Принагідно отець Павло повідомив, що всі загальні поминальні богослужіння за участі парафіян проводитимуться священнослужителями лише з 6 червня, на Троїцьку поминальну суботу.

Читайте також: Порядок під час поминальних днів забезпечуватимуть понад 22 тисячі правоохоронців

У Сумській області, за даними на 24 квітня, підтверджено 90 випадків коронавірусної інфекції, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). 34 людей вилікувалося. У Кролевецькому районі COVID-19 інфікувалися 27 осіб, із них 7 одужали.

В Україні станом на ранок 25 квітня зареєстрували 8125 випадків захворювання на корнавірусну хворобу. За минулу добу кількість інфікованих зросла на 478 осіб. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина, з них 105 чоловіків та 96 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). 782 пацієнти одужали.

При цьому в Україні на коронавірусну хворобу захворів 1301 медичний працівник.

Фото: sumy.today