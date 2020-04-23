Громадський транспорт може запрацювати з другої половини травня - Криклій

Громадський транспорт в Україні може почати працювати з другої половини травня.

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів в інтерв'ю для "Українського радіо".

"Це мої особисті прогнози. Я думаю, що громадський транспорт ми почнемо відновлювати з другої половини травня", - сказав Криклій.

Він наголосив, що відновлення роботи громадського транспорту залежить виключно від того, як складатиметься епідеміологічна ситуація в країні.

За словами Криклія, в Україні в першу чергу буде відновлене внутрішнє пасажирське сполучення. А внутрішнє авіаційне сполучення, за його прогнозом, може запрацювати вже в червні.

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При цьому міжнародне пасажирське авіасполучення запрацює лише тоді, коли інші країни почнуть відкривати свої кордони.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін 16 березня постановив зупинити роботу метро в Києві, Харкові та Дніпрі для запобігання поширенню хвороби COVID-19. Також із 18 березня були зупинені залізничні, авіаційні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

25 березня по всій території України було запроваджено надзвичайну ситуацію. 22 квітня Кабінет міністрів України продовжив карантин до 11 травня.

Станом на ранок 23 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7 170 випадків захворювання на COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали.