Субсидію перепризначать навіть із комунальними боргами за три місяці

Кабінет міністрів у зв’язку із продовженням карантину дозволив перепризначати субсидії їх отримувачам, якщо заборгованість з оплати ЖКП прострочена ними на 3 місяці.

Про це під час засідання уряду сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо підсилити програму субсидій на оплату ЖКП у частині перепризначення субсидій. Зараз діє норма, що якщо прострочена заборгованість за оплату ЖКП більш ніж два місяці, субсидія більше не призначається. Ми знаємо, що карантин продовжується. Тому ми пропонуємо збільшити цей термін з двох до трьох місяців, щоб наші субсидіанти мали можливість і надалі користуватися субсидіями", - сказала Лазебна.

За її словами, для забезпечення виконання цієї постанови Мінсоцполітики звертатиметься до Міністерства фінансів, щоб отримати кошти з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою Covid-19.