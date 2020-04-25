На Житомирщині виявили 11 нових випадків Covid-19

За минулу добу в Житомирській області лабораторно підтвердили 11 нових випадків інфікування коронавірусом, загалом Covid-19 виявлено у 348 мешканців регіону.

Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«Станом на 21:30, за результатами лабораторного дослідження 122 проб кількість хворих на Covid-19 зросла лише на 11 осіб. Ще два повторних дослідження інфікованих осіб показали наявність хвороби в організмі. Загальна чисельність інфікувань становить 348 осіб», - йдеться у повідомленні.

Найбільше хворих виявлено у Житомирі - 118, Коростені - 66 та Бердичеві - 61.

Бунечко додав, що загалом на Житомирщині від Covid-19 одужали 10 осіб – семеро у Малині та по одному – в Бердичеві, Житомирі й Радомишлі.

Семеро мешканців області померли внаслідок коронавірусної інфекції.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 25 квітня в Україні підтверджено 8 125 випадків Covid-19, у тому числі 201 летальний. 782 хворих одужали.