Поліція Харківщини не заборонятиме відвідувати храми, але реагуватиме на порушення карантину

Поліція Харківщини не заборонятиме відвідувати храми, але реагуватиме на порушення карантину

Укрінформ
На Харківщині правоохоронці під час великодніх свят не заборонятимуть відвідувати храми, але жорстко реагуватимуть на випадки злісного нехтування правилами карантину.

Про це заявив на пресконференції начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У церкві може знаходитися разом зі свщенником і півчими не більше 10 громадян. Не буде поліція нікого витягати за руки, ми не будемо хапати когось за поли, тягнути з храму, якщо там буде не 10, а 11-12 людей, але ми будемо нагадувати», – сказав Сокуренко.

Він наголосив, що поліція зосередиться на превентивній роботі та сподівається на відповідальність священнослужителів.

«Священник же не один знаходиться у церкві, в нього є там помічники, і всі вони мають контролювати кількість людей. Не може в маленькому приміщенні бути, наприклад, 40 людей. Паски вже освячені – на заводах, комбінатах, в магазинах. Нагальної потреби бути в церкві немає», - сказав Сокуренко.

У той же час начальник поліції пообіцяв сувору реакцію на випадки злісного нехтування правилами карантину.

Голова ОДА Олексій Кучер наголосив, що статистика по країні та випадок у Високопіллі на Харківщині показують, що спалахи коронавірусу починаються часто з храмів.

«Ми просимо людей замислитися. Не кидати ні себе, ні родичів у це полум’я. Я теж є віруючою людиною. І Бог є у серці і не обов’язково в храмі. Ми закликаємо мешканців дивитися онлайн-трансляції», - сказав Кучер.

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Він також повідомив, що релігійні лідери в області взяли участь у записі відеозвернення з закликом залишитися вдома, ролик наразі почали показувати по місцевих телеканалах.

У свою чергу, Валківська РДА заявила, що на території району з огляду на спалах вірусу в с. Високопілля та виявлення хворих у райцентрі масового освячення пасок на Великдень не буде.

На Харківщині офіційно підтверджені 57 випадків захворювання, з них: 32 – Харків, 11 - Валківський район (у т.ч. 1 – летальний), 4 – м. Лозова, 3 – Зміївський район, 3 – Дергачівський, 2 – м. Балаклія, по одному в Красноградському та Харківському районах. Наймолодшому захворілому 14 років, найстаршому – 71. У регіоні одужали 2 людей.

За даними МОЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксований 501 новий випадок.

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