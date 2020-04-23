Зеленський закликає українців “прокачати” іноземні мови

Зеленський закликає українців “прокачати” іноземні мови

КАРАНТИН
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський закликав українців підвищити свій рівень знань іноземних мов під час перебування вдома на карантині.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому на сторінці Офісу Президента у Facebook.

«23 квітня оголошено ООН Міжнародним днем англійської та іспанської мов. Зараз, перебуваючи вдома, ми можемо всією країною «прокачати» власні навички та знання іноземних мов. Обов’язково настане день, коли все це закінчиться і до нас в Україну зможуть завітати іноземні туристи. Давайте за час карантину підвищимо свій рівень іноземної мови та зустрінемо гостей чистим і бездоганним «Welcome to Ukraine», - сказав Зеленський.

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Він також вчергове закликав українців залишатися вдома під час карантину.

Як повідомлялося, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Кабінет міністрів 22 квітня ухвалив рішення продовжити дію карантину до 11 травня 2020 року.

Станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 7 170 випадків COVID-19, 578 нових за добу. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей. Одужали 504 особи.

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