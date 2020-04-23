Зеленський закликає українців “прокачати” іноземні мови

Президент України Володимир Зеленський закликав українців підвищити свій рівень знань іноземних мов під час перебування вдома на карантині.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому на сторінці Офісу Президента у Facebook.

«23 квітня оголошено ООН Міжнародним днем англійської та іспанської мов. Зараз, перебуваючи вдома, ми можемо всією країною «прокачати» власні навички та знання іноземних мов. Обов’язково настане день, коли все це закінчиться і до нас в Україну зможуть завітати іноземні туристи. Давайте за час карантину підвищимо свій рівень іноземної мови та зустрінемо гостей чистим і бездоганним «Welcome to Ukraine», - сказав Зеленський.

Він також вчергове закликав українців залишатися вдома під час карантину.

Як повідомлялося, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Кабінет міністрів 22 квітня ухвалив рішення продовжити дію карантину до 11 травня 2020 року.

Станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 7 170 випадків COVID-19, 578 нових за добу. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей. Одужали 504 особи.