Україна розпочинає клінічні дослідження препарату, що допомагає в боротьбі з COVID-19

В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських учених та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, що спричиняє коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських учених та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє для організму людини коронавірусна інфекція", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, крім цього, вивчається можливість комплексного використання цього засобу як для лікування COVID-19, так і для профілактики захворювання.

Президент України Володимир Зеленський висловив надію на те, що клінічні випробування офіційно підтвердять ефективність препарату, і надалі він допоможе вберегти життя тисяч українських громадян.

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«Я вірю в українських учених, і сьогодні всією країною ми тримаємо за них кулаки», – зазначив Президент.

В Офісі Президента пообіцяли згодом надати більш детальну інформацію.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 22 квітня лабораторно підтверджено 6592 випадки захворювання на COVID-19, 424 пацієнти одужали, а 174 померли. За добу захворіли 467 людей.