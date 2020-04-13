На COVID-19 в Україні уже перевірили 11 136 осіб – Степанов

В Україні на COVID-19 протестували 11 тисяч 136 осіб.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загальна кількість людей, яким було проведено тести — 11 тисяч 136 осіб. Одній людині може проводитися кілька тестів, перший тест — це саме для підтвердження діагнозу і потім для того, щоб підтвердити, що людина одужала, необхідно зробити два тести через певний період часу, чи після певної симптоматики", - сказав Степанов.

Так, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 13 квітня усього в Україні досліджено 32 496 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3 102 випадки COVID-19, за добу захворіли 325 людей.