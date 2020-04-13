Боротьба з COVID-19: Степанов каже, що гроші на надбавки медикам уже пішли в регіони

Надбавки медикам у розмірі 300%, що задіяні в боротьбі з COVID-19, виплатять за рахунок медсубвенції.

Про це на брифінгу в понеділок сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На найближчому засіданні уряду будуть внесені зміни до постанови щодо врегулювання питання заробітної плати, надбавки у 300%, для наших медпрацівників за березень. За рахунок якого джерела: це медична субвенція, яка вже перерахована в регіони”, - сказав Степанов.