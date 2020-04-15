Українців більше лякають економічні наслідки карантину, ніж епідемія

54% українців більше побоюються економічних наслідків від запровадження карантинних обмежень, аніж епідемії коронавірусу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"54% респондентів більше побоюються економічних наслідків від введення карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу (в березні – 43%); 26% більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні (в березні – 34%); 13% не побоюються ні першого, ні другого, вважаючи, що ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців (в березні – 14%)", - йдеться у повідомленні.

КМІС провів опитування від 7 до 11 квітня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До неї не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Як повідомлялося, станом на 14 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки Covid-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали.