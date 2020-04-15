Проблем з роботою через епідемію не відчувають 74% українців

У квітні через епідемію коронавірусу 17% найманих працівників мусили піти у неоплачувану відпустку, 6% - погодитися на зменшення оплати, а 4% взагалі не отримують зарплати, проте у 74% таких проблем не виникало.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Як зазначається в матеріалах дослідження, тим респондентам, хто має роботу та є найманим працівником, ставилося запитання про те, чи виникли у них наступні складнощі на роботі (можна було обрати усі відповіді, що підходять): невиплата зарплати – 4% (в березні – 3%); запропонували піти в неоплачувану відпустку – 17% (12%); запропонували звільнитися через скорочення – 2% (2%); запропонували погодитися на зниження зарплати – 6% (6%); у 74% зайнятих жодної з цих проблем поки що не виникало (в березні таких було 79%).

Опитування КМІС проводилося з 7 по 11 квітня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). До неї не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.Опитування КМІС проводилося з 7 по 11 квітня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Статистична похибка не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.