46% українців вважають, що влада успішно протидіє епідемії

Позитивно оцінюють успіхи влади у протидії епідемії коронавірусу 46% українців, водночас більшість відзначає недостатнє забезпечення медиків засобами індивідуального захисту (70%).

Про це свідчать результати опитування, проведеного з 7 по 11 квітня Київським міжнародним інститутом соціології і оприлюдненого на сайті КМІС.

Згідно з результати дослідження, 46% опитаних вважають, що влада успішна в протидії епідемії коронавірусу, 43% - притримуються протилежної думки. Водночас лише 12% українців думають, що влада успішно впоралась с забезпеченням лікарень достатньою кількістю тестів на коронавірус, 65% вважають, що влада була в цьому неуспішною.

"14% українців думають, що влада успішна у справі запобігання можливих економічних труднощів в Україні, пов'язаних з епідемією коронавірусу, 66% опитаних думають, що влада неуспішна", - йдеться у повідомленні.

Лише 12% респондентів вважають, що влада успішно впоралась с забезпеченням медиків засобами індивідуального захисту, а 70% учасників дослідження переконані, що влада не впоралась з цим завданням.

Позитивно оцінили забезпечення населення засобами індивідуального захисту 14 % опитаних, а 80% притримуються думки, що влада з цим не впоралась.

З 7 по 11 квітня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 27 по 30 березня, 21 по 25 лютого, 15 по 18 грудня 2019 року, з 22 по 25 листопада ==2019 року, з 4 по 7 листопада 2019.=року, з 9 по 11 жовтня 2019 року, та з 6 по 19 вересня 2019.