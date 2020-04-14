До Зеленського позитивно ставляться 44% українців

Найбільше українців знають Президента України Володимира Зеленського, до якого позитивно ставляться 44%, та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, якого позитивно оцінюють лише 14% опитаних.

Про це свідчать результати опитування, проведеного з 7 по 11 квітня Київським міжнародним інститутом соціології і оприлюдненого на сайті КМІС.

"Рівень знання респондентами очільників держави такий: Президента Зеленського знають 98% опитаних, Прем’єр-міністра Шмигаля знають 51% респондентів, Голову Верховної Ради Разумкова знають 70% учасників дослідження, керівника Офісу Президента Єрмака знають 46% респондентів, міністра внутрішніх справ Авакова знають 89% опитаних", - йдеться у повідомленні.

Згідно з опитуванням, до Зеленського позитивно ставляться 44% (в березні - 46%) тих, хто знає політика, нейтрально – 31% (в березні – 33%), негативно – 25% (в березні – 21%).

Водночас до Дениса Шмигаля позитивно ставляться 12% тих, хто знає політика (в березні – 11%), нейтрально – 60% (в березні - 65%), негативно – 29% (в березні - 25%), а до Дмитра Разумкова позитивно ставляться 29% (в березні стільки же), нейтрально – 49% (в березні – 51%), негативно – 23% (в березні – 21%).

До Андрія Єрмака позитивно ставляться лише 6% тих, хто знає політика (в березні стільки же), нейтрально – 51% (в березні – 56%), негативно – 42% (в березні – 38%).

Водночас до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова позитивно ставляться 14% (в березні - 12%) тих, хто знає політика, нейтрально – 54% (в березні – 53%), негативно – 32% (в березні - 35%).

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З 7 по 11 квітня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 27 по 30 березня, 21 по 25 лютого, 15 по 18 грудня 2019 року, з 22 по 25 листопада 2019 року, з 4 по 7 листопада 2019 року, з 9 по 11 жовтня 2019 року, та з 6 по 19 вересня 2019.