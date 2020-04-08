Як оцінюють президентство Порошенка і Зеленського експерти та суспільство

Експертна спільнота і громадськість діаметрально протилежно оцінюють діяльність п’ятого і шостого президентів України Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

Про це заявив науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА Олексій Гарань на презентації експертного опитування «Політичний квартал: січень-березень 2020», яка транслювалася на YоuTube-каналі Укрінформу.

«Результати експертних опитувань дуже часто выдрізняються від загальнонаціональних опитувань. Зокрема, якщо ми візьмемо період Порошенка, то ми знаємо, що у громадській думці діяльність Порошенка була невдалою, в той час як експерти оцінювали цю діяльність набагато позитивніше… Як ви бачите з «Політичного кварталу», експерти оцінюють діяльність Зеленського доволі критично. А оцінка громадськості (за результатами загальнонаціонального опитування, яке телефоном проводив КМІС наприкінці березня – ред.). зовсім інша – більшість (46%) позитивно ставляться до Зеленського, а негативно – лише 21%», - сказав Гарань.

У цьому констексті він також повідомив, що, згідно з опитуванням КМІС, 40% українців вважають, що влада успішно проти діє епідемії коронавірусу, 48% - що неуспішно. Окрім того, 57% вважають, що влада неуспішна у запобіганні можливим економічним труднощам, пов’язаним з коронавірусом, і лише 17% вважають, що успішна. 70% респондентів вважають, що влада неуспішна у врегулюванні конфлікту на Донбасі, а 75% - що влада неуспішна у боротьбі з корупцією.

«Тобто, тут ми бачимо парадокс - діяльність влади оцінюється негативно, а діяльність Зеленського в цілому оцінюється позитивно… Пояснення цього, очевидно, полягає в тому, що більшість людей продовжує вірити у «поганих бояр» і «доброго царя»... І також ми можемо сказати, що Зеленський поки що, незважаючи на падіння рейтингів, усе ще зберігає достатню популярність. Питання в тому, наскільки довго такий ефект ми будемо спостерігати», - резюмував науковець.

Читайте також: Експерти вважають ймовірним введення в Україні надзвичайного стану

Експертне опитування «Політичний квартал: січень-березень 2020» проводилося Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва з 26 березня до 1 квітня 2020 року. Загалом було опитано 58 експертів.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, 46% українців позитивно ставляться до Президента Володимира Зеленського, а негативно – 21%.