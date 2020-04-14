Фінансові труднощі зараз турбують кожного четвертого українця

Сьогодні більше третини українців найбільше турбуються про здоров'я рідних у зв'язку з коронавірусною інфекцією, майже третина - занепокоєні зростанням цін на продукти, а у кожного четвертого виникли фінансові труднощі.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного на початку квітня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"Говорячи про проблеми і складнощі, які їх зараз турбують, респонденти найчастіше за все називали такі (можна було обрати до 3 відповідей): переживають за здоров'я близьких – 36%; сильно зросли ціни на продукти харчування – 29%; виникли фінансові труднощі – 26%; складно купити засоби індивідуального захисту: маску, рукавички, рідину для дезінфекції – 20%; побоюються, що не зможуть отримати медичну допомогу в разі необхідності – 20%", - зазначають в КМІС.

Цікаво, що у порівнянні з березневим опитуванням, кількість тих, хто тривожиться через ціни лишилася на тому ж рівні, а от кількість людей, у яких виникли фінансові труднощі, зросла на 6% (у березні таких респондентів було 20%).

Переживання щодо здоров'я рідних трішечки ослабли - у березні на них вказувало 38% респондентів, у квітні - 36%. А от тих, хто спам боїться захворіти, у квітні 13%, у березні було 12%.

З березня помітно зросло число тих, кому складно сидіти вдома і не виходити на вулицю – з 7% до 12% у квітні.

Постійно переживають через невизначеність ситуації 13%; а 11% вказують на тривогу в зв'язку з тим, що потрібно поїхати в інший населений пункт, а транспорт не ходить, для 10% труднощі пов'язані з тим, що потрібно їздити на роботу, а громадський транспорт майже не працює.

Про те, що їх відправили в неоплачувану відпустку кажуть 5% респондентів, також 5% бачать загрозу втрати роботи.

Стало складно вести свою підприємницьку діяльність – 5%; виникли складнощі з купівлею продуктів харчування та необхідних у побуті речей – 4%.

Опитування КМІС проводилося з 7 по 11 квітня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.