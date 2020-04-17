Динаміка збільшення інфікованих COVID-19 в Україні у 2020 році. Інфографіка

Укрінформ підготував інфографіку з даними про те, як збільшувалась кількість інфікованих на COVID-19 в Україні за останній тиждень.

11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків випадків COVID-19, з них 73 летальні, 79 пацієнтів одужали.

12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали.

13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали.

14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали.

15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.

16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали.

17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали.