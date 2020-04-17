На Житомирщині на великодні вихідні посилять карантин

На Житомирщині упродовж 18-20 квітня посилять карантинні заходи, аби попередити розповсюдження коронавірусу.

Про це під час брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хочу повідомити, що по всій Житомирщині рішенням комісії з ліквідації наслідків (розповсюдження COVID-19 – ред.) буде запроваджене обмеження з 13.00 суботи, 18 квітня, до 6-ї ранку вівторка, 21 квітня, на пересування з метою жорсткого дотримання карантинних норм. Будуть посилюватися патрулі та долучена Національна гвардія», - наголосив Бунечко.

Раніше карантинні заходи посилили у Коростені, де упродовж 18-20 квітня не працюватимуть магазини та заборонили проводити і відвідувати богослужіння.

Крім того, у Житомирі упродовж цих дат не курсуватиме електротранспорт, а також у місті заборонили відвідувати на Великдень храми.

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Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині лабораторно підтверджено 177 випадків COVID-19, 4 з яких летальні, а один пацієнт одужав. Найбільше хворих у Коростені (54), Житомирі (42), Бердичеві (29) та Малині (22).

За даними МОЗ, станом на ранок 16 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.