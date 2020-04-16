У Житомирі на Великдень заборонили відвідувати храми

У Житомирі заборонили мирянам відвідувати храми упродовж великодніх свят 18-20 квітня - з метою недопущення поширення коронавірусу.

Відповідне рішення ухвалив на своєму засіданні виконавчий комітет Житомирської міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Заборонити відвідування територій храмів та культових споруд, участь у релігійних масових заходах на території Житомирської міської ОТГ у період 18-20 квітня 2020 року, окрім священнослужителів, які проводять богослужіння», - йдеться у рішенні.

Виконком рекомендує священникам звернутися до своїх парафіян із закликом не порушувати карантин та залишатися вдома, переглядаючи трансляції з храмів.

У рішенні також вказується, що відповідальність за порушення встановлених карантинних обмежень буде покладена на адміністрацію (настоятелів) культових споруд.

Крім того, у Житомирі упродовж 18-20 квітня також не курсуватиме електротранспорт.

Як повідомляв Укрінформ, у Коростені з 18 до 20 квітня не працюватимуть заклади торгівлі, а також заборонено проведення богослужінь.

На Житомирщині наразі 162 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, 4 з яких летальні, а один пацієнт одужав. Найбільше хворих зафіксовано у Коростені (53), Житомирі (31), Бердичеві (29) та Малині (22).

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.