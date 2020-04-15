Священник з Covid-19 на Буковині збирається й далі проводити служби

У Чернівецькій області ще у чотирьох священників підтвердили зараження коронавірусом. Один із них не визнає результатів аналізів та планує завтра проводити церковну службу.

Про це у Facebook розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«Серед нових випадків захворювання, які сьогодні зафіксував наш лабораторний центр, є четверо священнослужителів. Дивує те, що один з них всіляко намагається відкинути і не прийняти цю інформацію. Він стверджує, що результати лабораторного дослідження є неправдиві, і завтра збирається піти до храму і проводити богослужіння. Тут питання взаємної відповідальності, адже коли йдеться про життя і здоров'я людей, саме у питанні безпеки суспільство і держава мають бути соратниками», - зазначив Осачук.

Він також повідомив, що за минулу добу в Чернівецькій області зафіксували 73 нові випадки інфікування коронавірусом. Таким чином, загальна кількість хворих у регіоні становить 662.

Раніше повідомлялося, що на Буковині коронавірус підтвердили у п'яти священників. Один із них контактував більш як із сотнею вірян.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3764 випадки Covid-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.